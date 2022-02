Jakarta (AFP). Un avion d'AirAsia avec 162 personnes à bord disparu entre l'Indonésie et Singapour

Des recherches en mer étaient en cours dimanche pour retrouver un avion d'AirAsia qui a disparu entre l'Indonésie et Singapour avec 162 personnes à son bord, parmi lesquels le copilote français, un troisième drame pour une compagnie aérienne malaisienne cette année. Une douzaine d'heures après la disparition de l'Airbus A320-220 de la compagnie malaisienne à bas coûts AirAsia, aucune trace de l'appareil n'a été retrouvée alors que le crépuscule approche. Les contrôleurs aériens ont perdu le contact avec l'Airbus environ une heure après son décollage de l'aéroport international de Juanda à Surabaya, dans l'est de l'île de Java, à 05H20 locales. Il devait atterrir à Singapour à 08H30 (00H30 GMT). Peu avant la disparition de l'appareil (vol QZ8501), les pilotes ont demandé l'autorisation au contrôle aérien à Jakarta de dévier de son plan de vol en prenant de l'altitude en raison de mauvaises conditions météorologiques, a précisé AirAsia. Les pilotes ont sollicité une "déviation en raison de la météo, avant que la communication avec l'avion ne soit perdue pendant qu'il était encore sous le contrôle des Autorités indonésiennes du trafic aérien (ATC)", a ajouté la compagnie. A bord de l'appareil se trouvaient 155 Indonésiens, trois Sud-Coréens, un Français, un Britannique, un Malaisien et un Singapourien, a précisé AirAsia dans une actualisation du décompte par nationalités. - Copilote français - "Le Français était le copilote", a précisé le porte-parole, J.A. Barata. L'information a été confirmée par le ministère français des Affaires étrangères. L'armée de l'air indonésienne a indiqué avoir dépêché deux avions et un hélicoptère pour effectuer des recherches dans une région dans l'est de Java, au sud-est de Pangkalan Bun, dans la province de Kalimantan. L'Australie a promis de l'aide pour les enquêtes, de même que le constructeur européen Airbus et le Bureau d'enquête et d'analyse (BEA), l'Etat de construction de l'appareil étant la France. Concernant les recherches, "nous n'avons pu détecter aucun signe visuel", a déclaré un porte-parole de l'armée de l'air indonésienne, Hadi Cahyanto, ajoutant que des bateaux dépêchés dans cette zone étaient toujours en route. "Le temps est assez bon. Cependant, nous allons être à court de carburant. Et ensuite il fera aussi nuit, les avions vont devoir rentrer à Jakarta", a-t-il ajouté. Un avion de transport militaire C130 de Singapour a également été dépêché pour participer aux recherches, tandis que la Malaisie a indiqué avoir engagé des "moyens militaires". L'Airbus disparu était exploité par AirAsia Indonésie, une succursale d'AirAsia basée à Kuala Lumpur en Malaisie, qui domine marché des compagnies à bas coûts dans l'Asie du Sud-Est. Le patron d'AirAsia, Tony Fernandes, a indiqué être en route pour Surabaya, d'où viennent la plupart des passagers: "mes seules pensées vont aux passagers et à l'équipage", a-t-il écrit sur son compte Twitter. - L'anxiété monte parmi les proches - A Surabaya, une femme de 45 ans a déclaré à l'AFP avoir six membres de sa famille dans cet avion: "Ils allaient à Singapour pour passer des vacances. Ils ont toujours volé avec AirAsia sans problème. Je suis choquée par la nouvelle et très inquiète à l'idée que l'avion ait pu s'écraser", a-t-elle dit. L'avion disparu avait fait l'objet d'une maintenance le 16 novembre, a indiqué AirAsia, qui n'a jamais connu d'accident fatal jusqu'ici.

