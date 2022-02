Lyon (AFP). Neige: 19 départements en vigilance orange,plan d'hébergement d'urgence en Savoie

La première offensive de la neige sur un grand quart Est du pays, a rendu samedi la circulation difficile dans les 19 départements en "vigilance orange" neige et verglas, notamment en Savoie, où un plan d'hébergement d'urgence a été déclenché pour les touristes en route vers les stations. Vers 17h30, la préfecture de Savoie a invité les automobilistes "à s'arrêter le plus en amont possible" de la région pour "y rechercher un hébergement pour la nuit". Elle a aussi annoncé un plan d'hébergement d'urgence dans 12 communes du département où les abondantes chutes de neige, conjuguées au chassé-croisé des vacanciers vers ou au départ des stations de ski, provoquent des "difficultés très importantes et durables". Ces hébergements d'urgence sont activés à Albertville, Bourg Saint-Maurice, La Bâthie, La Léchère, Aime, Moûtiers, Macôt La Plagne, Bellentre, Chambéry, Aix-les-Bains, Saint-Jean de Maurienne, Saint-Rémy de Maurienne. Dans la vallée de la Tarentaise, la circulation est saturée, selon Bison Futé, en particulier sur la RN 90 entre Moutiers et Bourg-Saint-Maurice. En Rhône-Alpes vers 18H00, d'importants bouchons étaient signalés sur l?A40 en direction de Genève et sur l?A43 en direction des stations et dans le Sud de Grenoble. Dans les Alpes, un accident mortel s'est produit une route enneigée de l'Isère, un homme de 27 ans ayant été tué quand sa voiture a glissé, vers midi, dans un ravin du massif de Belledonne. - fin progressive de la vigilance dimanche - Dans l'après-midi, Météo France a mis en garde contre un "regel significatif" dans la nuit de samedi à dimanche, les routes pouvant alors rester glissantes. Les 19 départements placés en vigilance orange - Ain, Aisne, Ardennes, Côte-d'Or, Doubs, Isère, Jura, Haute-Marne, Haute-Saône, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Bas-Rhin, Savoie, Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges - le resteront aussi une partie de la journée de dimanche. L'alerte orange devrait prendre fin progressivement dans la journée pour se terminer vers 16H00, plusieurs régions restant enneigées mais basculant alors en vigilance jaune, a précisé Météo France à l'AFP. Dans l'Est, Strasbourg et Nancy se sont réveillées sous un fin manteau blanc, qui a presqu'entièrement fondu dans la matinée. Au total, il est tombé en plaine quelques centimètres de neige, selon Météo France. D'ici dimanche matin, "les hauteurs de neige attendues seront généralement comprises entre 3 et 7 cm en plaine, un peu plus près des frontières avec localement 10 voire 15 cm", ont estimé les prévisionnistes. "Ces hauteurs seront plus élevées sur le relief, 10 à 20 cm dans les Ardennes, 15 à 30 cm sur les Vosges et le Jura et jusque 30 à 60 cm au delà de 2000 mètres d'altitude dans les Alpes", où les stations de ski ont accueilli avec bonheur l'arrivée de la neige, qui a tant manqué avant Noël. Le nord de la France n'a pas eu de neige, mais de fortes rafales de vent de près de 160 km/heure ont entraîné la fermeture du port de Calais et l'interruption de la circulation des car-ferries vers l'Angleterre. Sur l'autoroute A16 qui longe le littoral, la circulation a été restreinte sur une seule voie par sens à Isques, au sud de Boulogne-sur-Mer, en raison des vents violents. En Ile-de-France, les jardins du château de Versailles ont été fermés au public en raison des rafales.

