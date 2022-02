Grenoble (AFP). L'arrivée de la neige ravit vacanciers et professionnels de la montagne

L'arrivée de la neige sur le nord et l'est du pays dans la nuit de vendredi à samedi, a fait le bonheur des vacanciers et des professionnels de la montagne où, après l'angoisse d'une disette en poudreuse, les stations espèrent faire le plein de forfaits. Elle était d'autant plus attendue que plusieurs stations de ski avaient été obligées de fermer leur domaine skiable faute de flocons et que des compétitions avaient dû être annulées pour les mêmes raisons. Depuis vendredi soir, dix-neuf départements du quart nord-est de la France et des Alpes du Nord ont été placés en "vigilance orange" neige et verglas. En Haute-Savoie, l'arrivée des flocons est littéralement perçue comme "un don du ciel", notamment à la station de Courchevel (1.100 mètres - 1.850 mètres) "Ca a commencé hier soir en début de soirée. Il a neigé toute la nuit et là, à Courchevel, il neige encore beaucoup. C'est le bonheur, quoi. Un don du ciel. Il n'y a pas d'autres mots", a déclaré à l'AFP Gilbert Blanc-Tailleur, le président d'honneur de l'Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM) et conseiller municipal de Courchevel. "A partir de 1.300 m, 25 à 30 cm de neige sont tombés et il neige encore beaucoup. Je pense qu'on peut dire que dans 24 heures, l'ensemble du domaine skiable de Courchevel sera ouvert", a-t-il ajouté. Selon Météo France, jusqu'à 30 à 60 cm de neige au delà de 2.000 mètres sont attendus dans les Alpes dans la journée de samedi . "Compte tenu des chutes relativement importantes en altitude et du manteau neigeux qui n'existe pas, il va y avoir des risques d'avalanches très, très importants", a alerté M. Blanc-Tailleur soulignant qu'il ne fallait "absolument pas" sortir des itinéraires "tout au moins pour les trois premiers jours, le temps que le manteau neigeux se tasse". Vendredi soir, la préfecture de Haute-Savoie a mis en garde pour sa part automobilistes et pratiquants d'activités de montagne contre un "épisode neigeux significatif" attendu tout le week-end, "dès 500 mètres", accompagné de rafales de vent de 50 à 60 km/h par endroits. - Chaînes - A la station des Saisies, en Savoie, "c'est le soulagement" pour les commerçants à l'image de Michel Mongellaz, fromager, qui compte désormais sur la période du Nouvel an pour faire recettes. "On avait très peu de pistes ouvertes, une dizaine, mais les dameuses sont en route ce matin", s'est-il réjouit devant un journaliste de l'AFP. Près de là, Corinne qui tient la pharmacie, a "commencé à vendre des anti-dérapants pour chaussures" et des "gants chauffants" après une semaine de Noël "où les gens sont venus pour de la bobologie". Selon le Centre régional d'information et coordination routières (CRICR) Rhône-Alpes-Auvergne, aucun bouchon n'était samedi vers 11.00 enregistré sur les axes routiers menant aux stations alpines, mais seulement des ralentissements dus à la chaussée enneigée, qui a notamment forcé certains automobilistes à stopper sur le bord de l'autoroute A43 entre Chambéry et Albertville, pour mettre les chaînes. Ces chaînes étaient d'ailleurs obligatoires pour l'accès à certaines stations, les pneus-neige n'étant pas suffisants. "Ça y est, on met les chaînes pour sécuriser, pour être sûr", a déclaré l'un d'entre eux à l'AFP. "Voilà, on va prendre le temps d'aller là-bas tranquillement". "C'est la bonne surprise, on ne va pas se plaindre. On est content presque", a ajouté un autre automobiliste, à quelques dizaines de mètres de lui. En revanche, dans les Pyrénées-Orientales, Font-Romeu n'avait encore que 30 à 40 cm de neige, et seuls 42% des pistes étaient samedi ouvertes. Les Angles n'étaient couverts que de 30 cm de neige, avec moins d'un tiers des pistes ouvertes. La situation était semblable en Hautes-Pyrénées, avec au mieux la moitié environ du domaine skiable ouvert.

