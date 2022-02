Sydney (AFP). Voile: Wild Oats XI en tête, abandon de Perpetual Loyal dans la Sydney-Hobart

Le supermaxi Wild Oats XI tenant du titre, était en tête de la Sydney-Hobart, samedi après plus de 31 heures de course, avec plus de 30 milles (55 km) d'avance sur l'Américain Comanche, alors que Perpetual Loyal a abandonné sur avarie. L'abandon de Perpetual Loyal, l'un des favoris de cette édition, victime d'une avarie de coque, réduit la flotte à 109 participants. "Nous ne savons pas exactement ce qui est arrivé, nous avons pris de grosses vagues, mais il est peut-être possible que nous ayons heurté quelque chose pendant la nuit", a déclaré Tom Slingsby, équipier de Perpetual Loyal. Le retrait de Perpetual Loyal, l'un des cinq supermaxi de 100 pieds (33 mètres) de la course, est le plus important jusqu'ici, sept autres bateaux plus petits ayant jeté l'éponge au cours de la première nuit en raison d'avaries notamment de voile ou de gouvernail. Les espoirs d'un nouveau record de l'épreuve, détenu par Wild Oats XI en 2012 avec 1 j 18 h 23 min 12 sec, se sont évanouis, les leaders ne tenant pas l'allure nécessaire. Au matin, les vents ont faibli, donnant un avantage à Wild Oats XI, plus fin que Comanche, dont le navigateur Stan Honey se satisfait toutefois de rester en vue du tenant du titre. "Cela rend la course plus intense pour tous les deux d'avoir un bateau tout près", a-t-il dit. Derrière Wild Oats et Comanche, trois embarcations se tiennent dans un mouchoir de poche, seulement 3,5 milles séparant le troisième, le super maxi Ragamuffin, du cinquième, Alive. Organisée par le Cruising Yacht Club of Australia en collaboration avec le Royal Yacht Club of Tasmania, la Sydney - Hobart part de Sydney chaque 26 décembre et se termine à Hobart (Tasmanie), pour une distance d'environ 630 milles (environ 1170 km). Depuis sa création en 1945, sa popularité n'a cessé de croître pour en faire l'une des plus importantes courses au large au monde, attirant chaque année de nombreux voiliers européens et nord-américains.

