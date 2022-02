Paris (AFP). La neige commence à tomber dans l'Est, 19 départements en vigilance orange

Les flocons ont commencé à tomber dans la nuit de vendredi à samedi dans les 19 départements du quart nord-est de la France et des Alpes du Nord placés en "vigilance orange" neige et verglas par Météo France au moins jusqu'à dimanche 21H00. Dans l'est, Strasbourg s'est notamment réveillée sous un fin manteau blanc, qui recouvrait les espaces verts et les toits. La neige tombée dans la nuit dans les départements en vigilance orange "est très humide et a mis un peu de temps à tenir au sol", affirme Météo France dans son bulletin de 06H00. "A 5 heures on relevait en certains points une couche au sol en plaine de 2 à 3 cm", ajoute l'organisme public. Samedi matin, la neige "sera remplacée par la pluie sur certains départements, mais ce sera temporaire car un nouvel épisode neigeux pivotera sur le pays à partir des frontières nord", selon Météo France. "Sur l'ensemble de l'épisode, les hauteurs de neige attendues sont de 3 à 7 cm sur l'est du Nord et sur l'Aisne, de l'ordre de 5 à 10 cm en plaine dans le Nord-Est. Ces hauteurs seront plus élevées sur le relief, 10 à 20 cm dans les Ardennes, 15 à 30 cm sur les Vosges et le Jura et jusque 30 à 60 cm au delà de 2000 mètres d'altitude dans les Alpes", où les stations de ski attendaient désespérément l'arrivée de la neige avant Noël. Les départements placés en "vigilance orange" se trouvent tous dans l'est du pays, depuis le Nord jusqu'en Isère: Ain, Aisne, Ardennes, Côte-d'Or, Doubs, Isère, Jura, Haute-Marne, Haute-Saône, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Bas-Rhin, Savoie, Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges. Parmi les conséquences possibles, des conditions de circulation difficiles, des risques d'accident accrus, des dégâts aux réseaux de distribution d'électricité et de téléphone, rappelle l'organisme, qui conseille de se renseigner sur les conditions de circulation, ou encore de "prévoir un équipement minimum" en cas d'attente contrainte dans son véhicule. Vendredi, la préfecture de Haute-Savoie a mis en garde automobilistes et pratiquants d'activités de montagne contre un "épisode neigeux significatif" attendu tout le week-end, "dès 500 mètres", accompagné de rafales de vent de 50 à 60 km/h par endroits. Bison Futé prévoit aussi un samedi orange dans le sens des départs en direction des Alpes, en ce deuxième week-end des vacances de fin d'année.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire