Ca y est il est sorti, c'est le disney de Noël qui annonce toutes les réjouissances à Venir. Réalisé en images de synthèses et en 3D dans les salles équipés, voici Raiponce.



Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage par Raiponce, une belle et téméraire jeune fille à l’impressionnante chevelure de 20 mètres de long, gardée prisonnière par Mère Gothel. L’étonnante geôlière de Flynn cherche un moyen de sortir de cette tour où elle est enfermée depuis des années. Elle passe alors un accord avec le séduisant brigand… C’est le début d’une aventure délirante bourrée d’action, d’humour et d'émotion, au cours de laquelle l’improbable duo va rencontrer un cheval super-flic, un caméléon à l’instinct de protection sur-développé, et une drôle de bande de malfaiteurs.



Parlons de ce qui frappe en premier lieu: les dessins. Belle réussite, le trait de crayon est agréable, tout en rondeurs et en couleurs chatoyantes. Ça flatte l'oeil et c'est tant mieux!

Et la magie continue puisque l'histoire est très bonne. Certes elle est tirée du conte des frères Grimm mais revisité afin de paraître plus mignonne mais aussi plus moderne. Ici pas de prince charmant, mais un voleur charmeur et manipulateur. Pas de princesse sans défense mais une jeune fille qui souhaite découvrir le monde et vivre sa vie. Une belle leçon sur l'indépendance, la solidarité et les méfaits de l'égoïsme. Le but ultime ce n'est pas de se marier mais de vivre avec un grand V.

Les personnages principaux sont donc très intéressants et l'humour est aussi de la partie grâce aux personnages secondaires interprétés notamment par 2 animaux non-parlants: le cheval Maximus et le caméléon Pascal. Ils nous font revivre les grands moments de Meeko et Flit dans Pocahontas.

Pour son 50ème film d'animation, Disney signe un beau film tant sur le plan artistique que scénaristique , doté en plus des dernières technologies 3D.

Alors joyeux anniversaire Disney, joyeux Noël à vous et bon film!

Raiponce c'est depuis mercredi au cinéma.