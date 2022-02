Mogadiscio (AFP). Somalie: 3 soldats africains, un civil tués dans l'attaque du QG de la force de l'UA (nouveau bilan Amisom)

Trois soldats de la Force de l'Union africaine en Somalie (Amisom) et un contractuel civil ont été tués jeudi dans l'attaque menée par des islamistes shebab contre son quartier-général à Mogadiscio, a annoncé l'Amisom dans un nouveau bilan. L'Amisom affirme dans un communiqué publié jeudi soir avoir repris le contrôle du "camp de base" où s'étaient introduits des islamistes somaliens shebab dont, poursuit-elle, cinq ont été tués et trois faits prisonniers. "Les terroristes, certains vêtus d'uniformes de l'Armée nationale somalienne (SNA) se sont introduits dans le camp de base vers l'heure du déjeuner et tenté d'accéder à des infrastructures essentielles", a expliqué l'Amisom. "Au cours des combats, trois soldats de l'Amisom un contractuel civil ont malheureusement perdu la vie", explique la Force africaine, qui avait auparavant fait état de trois soldats africains et un civil blessés. L'Amisom assure par ailleurs que "tous les employés de l'UA et de l'ONU de la base sont saufs et en sécurité". La nationalité des victimes n'a pas été précisée, mais la base attaquée est gérée et protégée par un contingent ougandais de l'Amisom. Elle n'a pas indiqué les fonctions occupées par le contractuel civil tué. Le QG fortifié de la Force africaine est situé à l'intérieur du périmètre de l'aéroport de Mogadiscio, lui-même placé sous haute sécurité, et abrite plusieurs ambassades et des bureaux de l'ONU. Les shebab ont revendiqué l'attaque. La base de l'Amisom est située à l'extrémité ouest de la piste de l'aéroport de Mogadiscio, à environ un km de l'aérogare civile qui n'a pas été touchée par les combats, ont assuré à l'AFP des policiers y travaillant.

