Beyrouth (AFP). Syrie: 30 jihadistes tués dans des combats avec les forces kurdes

Au moins 30 jihadistes de l'organisation Etat islamique (EI) ont été tués jeudi dans des combats contre les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Les combats ont opposé les jihadistes de l'EI aux combattants des Unités de protection du peuple (YPG, principale milice kurde syrienne) à Qassiab, dans la province d'Hasakeh, selon cette ONG. Les YPG ont réussi jeudi à reprendre la localité, conquise deux jours auparavant par l'EI, ajoute l'OSDH, en précisant que la milice kurde avait perdu trois combattants. Ailleurs, l'armée de l'air syrienne a mené des raids sur Al-Bab et Qbassine, deux localités contrôlées par l'EI dans la province d'Alep (nord), faisant au moins 12 morts et plusieurs dizaines de blessés. Le conflit en Syrie a fait plus de 200.000 morts depuis qu'il a été déclenché en mars 2011 par la répression sanglante de manifestations anti-gouvernementales. Plus de trois millions de personnes ont fui le pays, tandis que plus de sept millions ont été déplacées à l'intérieur du pays.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire