"Noël apporte un message de solidarité" pour l'évêque de Bayeux-Lisieux

“Un jour, un brave jardinier vit que ses limaces se disputaient une feuille de laitue. Il les prit avec délicatesse et posa chacune devant d’autres feuilles qui étaient restées dans le jardin. Mais quel ne fut pas son désespoir de voir que les limaces continuaient à se disputer la même feuille de salade. “Ah, si je pouvais devenir limace pour leur parler doucement et les inviter à se diriger vers une autre salade. Elles trouveraient ainsi leur bonheur dans le jardin”, pensait-il !

Il en est ainsi de l’humanité. A Noël, les chrétiens rappellent que c’est Dieu qui s’est fait l’un de nous en la personne de Jésus. Il vient dire à l’humanité : “Joie au ciel et paix sur la terre aux hommes que Dieu aime.” Plutôt que de maudire les ténèbres de la violence et de l’indifférence, allumons la petite bougie du partage et de la fraternité. Le plus beau métier du monde, n’est-il pas de rassembler les hommes, riches et pauvres comme l’ont été les bergers et les mages au pied de la crèche. Une main tendue, un geste de partage, une visite, ne constituent certes pas une réponse de sortie de crise mais d’irremplaçables expressions de solidarité, de proximité, d’attention aux personnes. C’est tout simplement un morceau du ciel sur notre terre.”