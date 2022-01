Washington (AFP). L'ancien président américain George H. W. Bush hospitalisé

L'ancien président des Etats-Unis George H. W. Bush, âgé de 90 ans, a été admis dans un hôpital du Texas (sud) pour des difficultés respiratoires, a indiqué son porte-parole mardi. "Le président Bush a été transporté en ambulance au Houston Methodist Hospital par précaution, après avoir ressenti une gêne respiratoire plus tôt dans la soirée", a affirmé le porte-parole, Jim McGrath. "L'ancien président, âgé de 90 ans, sera gardé en observation, par précaution je répète", a-t-il ajouté. Né en 1924 dans l'Etat du Massachusetts (est) d'un père sénateur, George H.W. Bush est devenu en 1989, le temps d'un mandat (1989-1993), le 41e président des Etats-Unis. Battu par le démocrate Bill Clinton en 1992, il a vu l'aîné de ses six enfants, George W. Bush, devenir président à son tour huit ans plus tard. Jeb Bush, un autre de ses fils, a récemment annoncé qu'il se lançait dans la course à la Maison Blanche.

