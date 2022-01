Londres (AFP). Londres: deux orphelins du tsunami se muent en entrepreneurs et philanthropes

Dans leurs bureaux surchauffés de Londres, en bermudas et tongs, Rob et Paul Forkan racontent leur incroyable histoire, celle de deux frères orphelins du tsunami de 2004 devenus entrepreneurs et fondateurs d'un orphelinat au Sri Lanka. "Quand nous avons été frappés par le tsunami, que nous avons perdus nos parents, les enfants du Sri Lanka nous ont aidés à rentrer chez nous. C'est donc une façon de payer notre dette", explique Rob, un grand gaillard brun de 27 ans. Avec Paul, jeune homme blond de 25 ans, ils vont inaugurer début 2015 leur premier orphelinat dans l'île de l'océan indien, par l'entremise de leur organisation caritative "Orphans for Orphans". L'institution, qui pourra accueillir 400 enfants, sera financée avec une partie des bénéfices de l'entreprise de tongs qu'ils ont créée. Ce voyage sera seulement leur troisième dans l'île depuis la tragédie de 2004. Cette année-là, au lendemain de Noël, Rob, Paul, leurs deux cadets Mattie et Rosie, et leurs parents Kevin et Sandra sont surpris au petit matin par la vague géante du tsunami. Répondant uniquement à son instinct, Rob parvient à se hisser et à se cramponner avec Paul sur le toit de leur bungalow, raconte-t-il dans le livre "Tsunami Kids" paru mi-novembre. Après le retrait de l'eau déchaînée, Rob aperçoit son frère Mattie, 12 ans, perché sur un arbre, le visage couvert de sang. Il parvient à le récupérer sain et sauf et retrouvera un peu plus tard sa petite s?ur de 9 ans. Leurs parents avaient juste eu le temps de les mettre à l'abri avant de disparaître. - Attente douloureuse - Aidé par un jeune sri-lankais qui vient de perdre sa mère, Rob entreprend alors de chercher ses parents, visitant plusieurs hôpitaux, lieux de scènes d'horreur qui le hantent encore. Bredouille, il décide de conduire ses frères et sa s?ur, sérieusement blessée au bras, jusqu'à la capitale Colombo, à 150 km de leur hôtel de Weligama. Ils y arrivent péniblement, à pied puis à bord d'un van. Lorsqu'ils atterrissent au Royaume-Uni, les quatre enfants trouvent refuge chez leur s?ur aînée, Marie. Leur autre s?ur, Jo, avait quitté le Sri Lanka le soir de Noël, échappant de peu au tsunami qui a fait plus de 280.000 victimes. Débutent alors trois longs mois douloureux avant la terrible confirmation de la mort de leurs parents. Leur retour au pays est d'autant plus difficile qu'ils avaient passés les quatre années précédentes déscolarisés, à voyager et mener des projets humanitaires avec eux à travers l'Inde et l'Asie. Ces années furent "une expérience incroyable que nous ne changerions pour rien au monde", explique Rob. "Tout ce que nous avons vécu grâce à nos parents et ce qu'ils nous ont enseigné ont forgé les valeurs que nous avons aujourd'hui". - Gandys comme Gandhi - L'idée de vendre des tongs leur vient de ces voyages, passés chaussés de ces nu-pieds tandis que le nom de la marque, Gandys, est inspiré du Mahatma Gandhi. Toutes leurs tongs portent un tampon de passeport avec la mention "Orphans for Orphans", l'objectif étant de consacrer 10% des bénéfices tirés des ventes à ouvrir des orphelinats "dans le monde entier". Rob et Paul, toujours proches de leur fratrie, marchent sur les traces de leurs parents, qui travaillaient à leur compte, montant affaire après affaire, avec plus ou moins de succès mais beaucoup de ténacité.

