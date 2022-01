Paris (AFP). Thales: fin de la vacance de pouvoir, Proglio et Caine sont désignés

Après des semaines de dissensions, l'ancien patron d'EDF, Henri Proglio, et Patrice Caine ont finalement été désignés mardi respectivement comme futurs président et directeur général du groupe Thales, mais cette répartition du pouvoir doit encore être entérinée par une assemblée générale début 2015. Lors d'un conseil d'administration réuni mardi, "Patrice Caine a été élu président-directeur général de Thales", à titre provisoire, pour préparer "la dissociation des fonctions entre directeur général, fonction qu'il exercera, et président du conseil d'administration, fonction qui sera exercée par Henri Proglio", a annoncé le groupe d'électronique de défense dans un communiqué. "Ces nominations devront être confirmées par la prochaine assemblée générale" des actionnaires, a précisé Thales. Plus tôt, une source proche du dossier avait indiqué à l'AFP qu'une assemblée générale des actionnaires devait se tenir le 4 février pour porter la limite d'âge de la présidence à 69 ans et permettre d'accueillir M. Proglio, 65 ans, avec une clause dite de "revoyure" pour l'étendre éventuellement à 70 ans. Les administrateurs ont estimé que M. Proglio, qui a occupé le poste de PDG d'EDF entre novembre 2009 et novembre 2014, pouvait apporter son expérience dans le cadre de grands contrats à l'international, où Thales compte se développer, a détaillé cette source. Dans l'immédiat, ces nominations mettent fin à près de deux mois de vacance à la tête du groupe. L'entreprise n'avait en effet plus de patron depuis la fin octobre et la nomination inattendue de son PDG, Jean-Bernard Lévy, à la présidence d'EDF sans que sa succession ait été réglée au préalable. Et les deux actionnaires principaux, l'Etat (26% du capital) et Dassault (25%) ont eu des difficultés à s'accorder d'abord sur les candidats, puis sur les modalités de nomination dans l'hypothèse d'une dissociation des fonctions. Jusqu'à présent, le PDG était nommé par l'Etat. Or les deux actionnaires, liés par un pacte, ne peuvent rien décider sans leur aval respectif. S'ils s'étaient entendus sur la nomination en novembre d'un PDG intérimaire, Philippe Logak, alors secrétaire général de Thales, ils avaient jusqu'à la mi-janvier pour se mettre d'accord sur la composition du conseil d'administration. L'Etat et Dassault Aviation se sont félicités mardi "de ces nominations qui s'inscrivent dans le respect du pacte d?actionnaires qui les lie et accompagneront le management de Thales dans la poursuite de la progression de la performance opérationnelle et du développement international du groupe". -Rassurer en interne- La nomination de M. Proglio illustre le poids dans l'entreprise de Dassault Aviation, constructeur des avions de combat Rafale et des jets d'affaires Falcon. Celle de M. Caine, qui était de facto le numéro deux de la compagnie, est une façon de rassurer en interne alors que le groupe est en plein déploiement de sa stratégie de développement et d'internationalisation. M. Caine, un ingénieur X-Mines, 44 ans, était notamment chargé de la mise en oeuvre du programme d'amélioration de la compétitivité du groupe. Il passait pour le candidat de l'Etat, alors que son principal concurrent en interne, Pierre Eric Pommellet, 50 ans, était crédité du soutien de Dassault. Au côté de M. Lévy, M. Caine disposait du plus gros portefeuille d'activité après celui du PDG, les opérations mais, aussi et surtout, le programme "Ambition Boost" destiné à rehausser la rentabilité de l'entreprise. Les syndicats mais également l'Apat, l'association des salariés actionnaires de Thales, avaient réclamé un nouveau patron issu du groupe pour assurer continuité et stabilité. Tous gardent en mémoire la présidence mouvementée de Luc Vigneron, candidat de l'Etat, caractérisée par un climat social délétère que Jean-Bernard Lévy s'était attaché à apaiser depuis deux ansen s'appuyant précisément sur Patrice Caine.

