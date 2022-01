Les quatre mineurs se sont introduits par effraction via un volet du bâtiment. A l'intérieur, ils ont volé des clubs de golf, des boissons et de la nourriture. Mais l'alarme s'étant déclenchée, ils ont été interpellés un peu plus loin par la BAC dépêchée sur place.

Les quatre mineurs, âgés de 15 et 16 ans et originaires du secteur, ont été placés en garde à vue.