Paris (AFP). Jacques Chancel, grande voix de la radio et de la télé, est mort

Jacques Chancel, animateur vedette qui a marqué l'histoire de la radio et de la télévision avec des émissions culturelles comme "Radioscopie" et "Le Grand échiquier", est mort dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 86 ans, a annoncé le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, sur Twitter. "J'apprends à l'instant par sa famille que mon ami Jacques Chancel s'en est allé cette nuit. Grande tristesse et émotion pour Radio France", a écrit le responsable de Radio France sur les réseaux sociaux.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire