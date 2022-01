Washington (AFP). La cyber-attaque de Pyongyang: du vandalisme, pas un acte de guerre, affirme Obama

Le président américain Barack Obama a déclaré que la cyber-attaque menée selon Washington par la Corée du Nord contre Sony Pictures était un acte de "cyber vandalisme" et non un acte de guerre, dans un entretien dimanche à la télévision CNN. "Non, je ne pense pas que cela ait été un acte de guerre. Je pense que c'était un acte de cyber vandalisme qui a été très coûteux. Nous le prenons très au sérieux", a déclaré le président Obama, selon des extraits de cet entretien diffusés à l'avance. Washington accuse la Corée du Nord d'être responsable de l'attaque contre Sony Pictures, qui a conduit la société à annuler la sortie prévue pour Noël de "L'interview qui tue!", comédie parodique sur un complot fictif de la CIA pour assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-Un. "Dans ce nouveau monde, nous allons être dans un environnement où tant de choses sont numérisées qu'à la fois les acteurs étatiques et non-étatiques auront la capacité de perturber nos vies de toutes sortes de manières", a dit M. Obama. La Corée du Nord n'a eu de cesse de démentir tout lien avec le piratage, l'un des plus importants jamais subi par une entreprise aux Etats-Unis, et a proposé une "enquête conjointe" sur le sujet, une proposition rejetée par Washington.

