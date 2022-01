Paris (AFP). Thales: Proglio deviendra président et Caine directeur général

L'ex-patron d'EDF Henri Proglio va devenir président non exécutif du conseil d'administration de Thales, tandis que le numéro deux du groupe d'électronique Patrice Caine prendra la direction opérationnelle, a-t-on appris samedi soir de source proche du dossier. "Henri Proglio va être nommé lundi président non exécutif de Thales. Patrice Caine sera nommé directeur général", a indiqué cette source à l'AFP. Henri Proglio avait été remplacé en novembre à la tête d'EDF par le PDG de Thales, Jean-Bernard Lévy. Thales est depuis lors dirigé de manière intérimaire par Philippe Logak. Les principaux actionnaires, l'Etat et l'avionneur Dassault, n'avaient pu s'entendre sur le nom du futur dirigeant appelé à remplacer M. Lévy, dont la succession n'avait pas été réglée au moment de son départ surprise pour le géant de l'électricité. Patrice Caine est un fin connaisseur de la maison thalésienne au sein de laquelle il a pris racine depuis 12 ans et acquis une vision stratégique du groupe en accumulant les positions clés. La nomination de cet X-Mines devrait également avoir la vertu de rassurer en interne, alors que le groupe est en plein déploiement de sa stratégie de développement et d'internationalisation.

