Paris (AFP). Thales: les actionnaires évitent la crise de gouvernance en privilégiant la continuité

L'Etat et le groupe Dassault, qui contrôlent conjointement Thales, ont choisi de confier la direction opérationnelle de l'électronicien de défense à un candidat interne, évitant ainsi une nouvelle crise de gouvernance au sein d'un groupe ébranlé par le départ inopiné de son PDG. Thales n'avait plus de patron depuis la fin octobre et la nomination inattendue de son PDG Jean-Bernard Lévy à la présidence d'EDF sans que sa succession n'ait être été réglée au préalable. Alors que le groupe était traditionnellement dirigé par un PDG, les deux fonctions vont être dissociés, a appris samedi l'AFP de source proche du dossier. Henri Proglio, qui avait perdu sa place à la tête d'EDF au profit de M. Lévy, se voit attribuer un lot de consolation avec la présidence de Thales, mais celle-ci sera "non exécutive", ajoute-t-on de même source. La conduite opérationnelle du groupe reviendra à Patrice Caine, qui, en dépit de son jeune âge (44 ans), était déjà le numéro deux de facto de l'entreprise. M. Caine, un ingénieur X-Mine, était notamment chargé de la mise en ?uvre du programme d'amélioration de la compétivité du groupe. Cet amateur de golf et d'équitation, passé par les cabinets ministériels, est devenu au cours des douze dernières années un fin connaisseur de la maison thalésienne. Il y a acquis une vision stratégique du groupe en accumulant les positions clés. Plus jeune parmi les candidats pressentis pour le poste, il a su convaincre l'Etat mais surtout la sourcilleuse maison Dassault, de le choisir. L'Etat possède 26% du capital de Thales et l'avionneur 25%. Les deux actionnaires sont liés par un pacte et rien ne peut se faire dans le groupe sans leur aval. M. Caine passait pour le candidat de l'Etat, alors que son principal concurrent en interne, Pierre Eric Pommellet, 50 ans, était crédité du soutien de Dassault. S'il est peu connu du grand public, Thales est une composante essentielle de la souveraineté française. Employant 65.000 salariés, le groupe a dégagé l'an dernier un profit de 644 millions d'euros sur des ventes de 14,2 milliards d'euros. - Capacité d'écoute - La nomination de Patrice Caine devrait avoir la vertu de rassurer en interne, alors que le groupe est en plein déploiement de sa stratégie de développement et d'internationalisation. Les syndicats mais également l'Apat, l'association des salariés actionnaires de Thales, avaient en effet réclamé que le nouveau patron soit issu du groupe, afin d'assurer la continuité et de garantir sa stabilité. Tous gardent en mémoire le difficile épisode de la présidence de Luc Vigneron, caractérisée par un climat social détestable que Jean-Bernard Lévy s'était attaché à apaiser depuis deux ans en s'appuyant précisément sur Patrice Caine. Il en avait fait son bras droit, avec le titre de directeur général en charge des opérations et de la performance. Patrice Caine disposait ainsi du plus gros portefeuille d'activité après celui du PDG, les opérations mais aussi et surtout le programme "Ambition Boost" destiné à rehausser la rentabilité de Thales. Sa tâche à présent sera donc de poursuivre et d'amplifier cette stratégie et qu'il déclinait sous les maître mots-mots "compétitivité et croissance". Pour cela, il dispose d'atouts: sa connaissance de la maison et ses qualités de manager, mais aussi sa proximité et sa capacité d'écoute.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire