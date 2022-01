Paris (AFP). Ligue 1: le PSG veut bien conclure pour dissiper tout malaise

Le Paris SG doit bien boucler 2014 face à Montpellier, samedi lors la 19e journée de L1, pour dissiper le malaise né la semaine dernière et concurrencer Marseille en vue du titre officieux de champion d'automne. La victoire chez l'AC Ajaccio (L2) en 8e de finale de Coupe de la Ligue (3-1) mercredi n'a guère été rassurante, avec une première période médiocre et un onze bis peu convaincant dans le jeu, entre remplaçants timorés et cadres transparents. La qualification n'a pas vraiment effacé les deux défaites concédées la semaine dernière. C'étaient les premières de la saison pour le club de la capitale, mais elles ont fait mal et ébranlé une équipe au jeu encore inconstant, même si elle reste en lice sur les quatre tableaux. La défaite à Barcelone (3-1) en Ligue des champions a traduit l'écart persistant entre le PSG et le gotha européen, et celle à Guingamp (1-0) en L1 relancé le débat sur la motivation des joueurs au plan national. "Cette première défaite (en championnat) a fait un peu de turbulences au club", a reconnu Laurent Blanc, qui a relativisé la séquence des deux revers consécutifs en rappelant qu'une similaire s'était déjà produite la saison dernière. Après la parenthèse corse, un troisième revers serait évidemment très mal vécu par le club avant la trêve (vacances puis stage à Marrakech) et à la veille des matches de Marseille et Lyon, à un point de part et d'autre du PSG sur le podium. - Retour des cadres - Paris était champion d'automne ces trois dernières années et perdre ce titre honorifique lancerait un signal propre à brouiller sa fin d'année. "Ce n'est pas un trophée, mais bien sûr il vaut mieux terminer champion d'automne, parce que ça veut dire qu'on a plus de points que l'adversaire, a relevé Laurent Blanc. C'est un signe important de qualité mise dans la première partie de championnat". Fragilisé par l'échec au Camp Nou, Laurent Blanc doit montrer qu'il a encore la main, et l'oreille des cadres. L'entraîneur a fait largement tourner son effectif à Ajaccio et les titulaires habituels seront de retour samedi, Verratti (suspension purgée) et les cadres laissés au repos en milieu de semaine: Sirigu, Van der Wiel, Maxwell, Thiago Silva, Thiago Motta et Ibrahimovic. Seul Pastore est forfait (mollet). Blanc semble de plus en plus sceptique sur sa profondeur de banc. A la question de savoir s'il a été déçu par certains joueurs en Corse, il a lâché: "Je n'ai pas à vous dire ça. J'ai fait une rotation parce qu'on a un calendrier très chargé, les joueurs n'avaient pas forcément le rythme". "L'équipe a eu d'énormes difficultés en première période, depuis le début de saison on a un problème d'entame de match, c'est un problème mental, tout l'effectif doit régler ça", a-t-il ajouté pour élargir la question au collectif. Maxwell a ciblé les domaines de progression possible: "L'équilibre et quand on perd le ballon, ce sont les deux choses qui ne nous ont pas permis d'être en tête, a analysé l'arrière gauche. Il ne faut pas laisser d'espace aux adversaires quand on perd le ballon". Le PSG avait fini la saison dernière sur un 4-0 contre Montpellier et reprendra en 2015 chez ce même club en Coupe de France. Mais c'est dès samedi qu'il s'agit, contre l'équipe de Rolland Courbis calée dans le ventre mou (9e), d'éviter la noyade.

