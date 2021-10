Lisieux : 4 ans de prison pour cambriolages

Il était sorti de prison en juin 2008 et y était entré pour de nombreux cambriolages. Il n'a pas mis longtemps avant de replonger, une nouvelle fois. Entre juin 2008 et janvier 2009, cet Augeron de 56 ans a commis 34 cambriolages dans le Pays d'Auge et dans le département de l'Eure. Il s'était spécialisé dans les bijoux, les monnaies aux cours appréciables mais aussi le matériel informatique et hi-fi. Multirécidiviste, il a été condamné, mardi 2 mars, à quatre ans de prison ferme par le Tribunal de Lisieux.





