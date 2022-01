Paris (AFP). A Paris, la vie en noir

Mais pourquoi les Parisiens s'habillent-ils tous en noir? Dans les rues de la Ville Lumière, capitale de la mode et de la morosité française, le noir chic a cédé devant le noir pratique, devenu l'uniforme. La vision des rames du métro parisien en total look noir est un spectacle qui n'étonne plus que les étrangers. Ou les expatriés rentrant après une longue absence. Comme si le mental des Français déprimés par la crise déteignait sur les standards du chic parisien, chers à Chanel et son iconique petite robe noire, ou St Laurent et son smoking fétiche. D'autres secteurs que la mode sont plongés dans la noirceur en France. En maquillage, malgré le retour des couleurs régulièrement annoncé, les magazines continuent de vanter "l'ultranoir", le "smoky" ou le "charbonneux". Côté beaux-arts, depuis cet été, les spécialistes décortiquent les différentes textures de "l'outrenoir", vocable forgé par le peintre Pierre Soulages, dont le musée regroupant quelque 250 de ses oeuvres, où le noir domine, vient d'ouvrir à Rodez (Aveyron), sa ville natale. Rien à voir avec la crise et la dépression, assurent les modeux. Cette "non-couleur" serait tout simplement au-dessus de toutes les autres. Même si elle pèse aussi dans les rues minérales de la capitale en hiver. - Elégant pour les modeux - "Noir c'est impétueux, c'est une attitude, l'élégance suprême, et la suprême modernité", assure Sophie Lafite du cabinet de style Promostyl. "Chic, moderne et passe-partout", ajoute le couturier Michel Léger qui tient boutique depuis plusieurs décennies dans le chic 6e arrondissement. Après l'envol de la rigueur zen japonaise dans les années 80-90, la diffusion du noir doit aux rebelles, les "gothiques" et les "bikers", dit à l'AFP le couturier Christian Lacroix. Cette couleur "noie les défauts de coupe", est "garante d'une certaine allure, () d'une certaine noblesse", ajoute le créateur, en avouant au passage qu'il a longtemps envié "ceux dont l'image de marque était le minimalisme et le noir" lorsqu'il avait sa propre maison, connue pour ses couleurs du Sud. "Nous nous compliquions vraiment la tâche en proposant des familles d'imprimés coordonnées à des gammes d'unis", dit-il dans une interview réalisée par mail. Aujourd'hui, "on ne propose pas grand chose d'autre (que du noir, NDLR) dans les magasins", admet M. Lacroix. Et l'ensemble du prêt-à-porter est engagé dans un "cercle vicieux" qui conduit à "proposer toujours beaucoup de noir": "On pense que c'est ce qui va se vendre, puisque ça s'est vendu, et.. effectivement ça se vend". - "Noir, la couleur de Paris" - "Ca fait branché, tous les architectes s'habillent en noir. Cette couleur permet à moindre frais d'avoir de l'audace, alors qu'on n'en a pas du tout () C'est devenu un uniforme" à Paris, tempère Michel Léger. Claudia N. approuve. En noir de la tête aux pieds dans les Jardins du Palais Royal, en plein coeur de Paris. Lorsqu'elle est en Italie, cette réalisatrice de documentaires franco-italienne affirme ne "jamais" s'habiller "en noir dans la journée": "En fait, le noir c'est surtout la couleur de Paris!" L'historien des couleurs Michel Pastoureau dédramatise: "Aujourd'hui, le noir vestimentaire n'a plus rien d'agressif ni de tabou", écrit-il dans "Noir, histoire d'une couleur" (Seuil).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire