Les avocats sont contre et compte bien faire entendre leurs voix lors d'une journée d'action nationale le 15 décembre. Hier, jeudi 2 décembre, le bâtonnier Thierry Wickers, président du Conseil National des Barreaux, était à Caen. Il s'est exprimé sur le sujet.

Selon lui, la présence effective d'un avocat lors d'une garde à vue est remise en cause par la réforme. La création d'audition libre pour simplifier la garde à vue ne le convainc pas non plus.

Écoutez le.