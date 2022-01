Sortir dans l'Orne : vendredi 19 décembre

Dimanche, ne manquez pas le spectacle de Noël proposé par "A l'unisson" à l'église de Vimoutiers. Rendez-vous dimanche à 15h30 pour voir ce spectacle en famille. Les profits seront reversés à l'association "Ké Kontré-Haïti".



Comme chaque année, la Ville de Sées, offre à tous les enfants sagiens (et des environs) un spectacle à l’occasion des fêtes de Noël. Ce dimanche, quelques jours avant Noël, ils pourront profiter d’une balade dite « magique » et rencontrer l’invité d’honneur de la période… un magicien. Rendez-vous dimanche à 15h au Centre Polyvalent de Sées. C'est gratuit.



Dimanche, une virée de Noël moto et une opération «paquets de pâtes» sont organisées en faveur des restos du cœur. Carrouges Moto donne rendez-vous à tous les motards à 15h sur le parking de la cathédrale de Sées avant un retour sur Carrouges où des boissons chaudes vous attendront à la salle polyvalente pour vous réchauffer.