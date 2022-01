Sortir dans le Calvados : vendredi 19 décembre

Depuis hier et jusqu'à demain, un nouveau festival de musique se tient à Caen : le Mood Festival. La programmation mêle des talents locaux et des talents internationaux. La soirée de ce vendredi sera orientée vers la musique électro-techno et ce samedi sera davantage tournée vers la house, techno et minimale. Pass 1 jour 12€, sur place 18€. La programmation complète est à retrouver sur www.moodfestival.com



Demain, c'est le traditionnel marché de Noël à Isigny-sur-mer. De nombreuses animations sont prévues toute la journée. Rendez-vous ce samedi de 9h à 19h30, l'entrée est gratuite.



Et demain, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'équipe de Bastia pour la compte de la 19ème journée de Ligue 1 au Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité ce samedi dés 19h45 sur Tendance Ouest et tendanceouest.com