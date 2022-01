Paris (AFP). La CFDT Transports prépare des blocages en Ile-de-France

La CFDT Transports maintient son "appel à la mobilisation" pour les salariés du transport routier, jeudi et vendredi, "avec la mise en place de blocage(s) en Ile-de-France visant à impacter l?économie", indique-t-elle dans un communiqué. L'effet du mouvement social restait cependant difficile à prévoir jeudi en début d'après-midi, la CFDT restant muette sur les actions prévues. Les responsables syndicaux ont tous refusé de communiquer sur le ou les lieux de blocage, tant auprès des médias que des forces de l'ordre. Ils ne seront communiqués "de vive voix" aux médias qu'à partir de 17H00 à la place d'Italie à Paris (13e arr.), précise la CFDT. Le premier syndicat de la profession avait appelé vendredi dernier les salariés à bloquer des routes et des entrepôts en région parisienne, pour peser sur les négociations salariales dans les transports. Le marché de Rungis avait été cité comme une cible probable des manifestants. La CFDT s'était dite prête à lever son mouvement en cas de négociation rapide "et surtout sérieuse" avec le patronat, une main tendue qui n'a visiblement pas abouti. "Au vu de l?absence d?évolution de la position patronale, la CFDT Route confirme son appel à la mobilisation des salariés du transport routier", explique-t-elle jeudi dans un communiqué. La fédération "appelle donc à la mise en place de blocage(s) en Ile-de-France visant à impacter l?économie", ajoute-t-elle. Les négociations salariales pour 2015 sont au point mort depuis la dernière séance du 1er décembre, où la CFDT avait claqué la porte faute d'engagements suffisants de la part des fédérations patronales. Le syndicat réclame la revalorisation du salaire minimum pour les salariés les moins qualifiés, en le portant à 10 euros. Actuellement, un seul des quatre coefficients en vigueur dans le transport routier - celui réservé aux salariés les plus qualifiés - dépasse le Smic, fixé en 2014 à 9,53 euros. Une grève reconductible des routiers est par ailleurs prévue par une intersyndicale, dont ne fait pas partie la CFDT, à partir du 18 janvier, deux jours avant la prochaine réunion de négociation salariale. Elle se réunit cet après-midi pour décider des modes d'action, a-t-on appris auprès de la CGT Transports.

