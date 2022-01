Maiduguri (Nigeria) (AFP). Nigeria: au moins 185 personnes enlevées par Boko Haram dans le nord-est

Au moins 185 personnes ont été enlevées dimanche par Boko Haram au cours de l'attaque par les islamistes du village de Gumsuri dans le nord-est du Nigeria, ont déclaré jeudi des responsables et le chef d'une milice locale. Lors du raid, les islamistes ont fait monter les otages à bord de camions et les ont emmenés dans la forêt de Sambisa, un de leurs fiefs, selon deux responsables locaux qui ont requis l'anonymat. Un chef de milice basé dans cette région, Usman Kakani, a affirmé de son côté à l'AFP que 191 femmes et enfants avaient été pris en otage.

