Paris (AFP). Les jouets d'antan version 2.0 parmi les futurs hits de Noël

Une fée volante avec des capteurs, une peluche interactive: les grands classiques de Noël comme les poupées, peluches et jeux de société continuent de susciter la convoitise des enfants, dans des versions modernisées par les nouvelles technologies ou les licences à la mode. A mi-décembre, Furby Boom et Fée volante se classent comme les deux meilleures ventes chez La Grande Récré et JouéClub, indiquent les deux principales chaînes de distribution de jouets de jouets en France. Leur point commun: allier les univers du jouet traditionnel et celui des nouvelles technologies. Furby est en effet, une peluche interactive, mélange entre un rongeur et un hibou qui n'est pas sans rappeler le gentil Mogwai du film "Gremlins". Il avait connu son heure de gloire à la fin des années 90, avant de revenir sur le devant la scène dans une version modernisée, permettant d?interagir avec l'animal via une application smartphone et tablette. La Fée volante, qui est elle déjà en rupture de stock chez plusieurs marchands, ressuscite la figurine de princesse d'autrefois, via des capteurs de mouvement qui permettent à l'enfant de la faire voler d'un simple mouvement de la main. "Les jouets de Noël ont toujours été un mélange de jeux traditionnels que l'on retrouve invariablement année après années, et de nouveautés et d'innovations. Mais depuis deux ans, on constate un mariage croissant de ces deux tendances", note Franck Mathais, directeur des ventes à la Grande Récré. Et cette année encore, si les traditionnels Playmobil ou Docteur Maboul figurent toujours dans leur version originelle parmi meilleures ventes pour Noël, ce sont bien majoritairement les jeux et jouets connectés qui trustent les premières places. - Sublimés par les nouvelles technologies" - "Les classiques du jouet sont en quelque sorte sublimés par les nouvelles technologies, qui leur apportent davantage de réalisme et permettent une meilleure interaction avec l'enfant", explique M. Mathais. L'arrivée de plus en plus massive de jouets associés à des smartphones ou à des tablettes, comme le Furby Boom ou la poupée Cayla, permet également d'élargir le champ d'activité et de prolonger l'expérience de jeu sur de nouveaux supports dont sont particulièrement friands les nouvelles générations, ajoute-t-il. Selon le cabinet NPD, les jouets interactifs ont ainsi fait un bond de 20% cette année dans les ventes en France et cette tendance devrait se poursuivre pour les fêtes de fin d'année. "Pressentis comme best-sellers pour Noël 2014, on peut également citer: le dinosaure Dino Zoomer de Spin Master, un dinosaure animé et rugissant, le monstre Xeno (Preziosi), () Mip le robot en équilibre que l'on dirige avec la main (Silverlit), sans oublier les oiseaux qui sifflent en harmonie, les Digibirds et les Little Live Pets de Kanai Kids", indique le cabinet d'études. Les drones, version 2.0 du bon vieil hélicoptère radiocommandé d'antan, se vendent également très bien, indique-t-on chez JouéClub. Dans la même veine, le jeu de société Chronobomb, présenté comme le "premier jeu d'action teinté de réalité augmentée", est aujourd'hui introuvable en magasin, et se revend parfois plusieurs centaines d'euros sur internet. Autre gros succès annoncé de ce Noël 2014: les jeux et jouets revisités par l'univers des licences. Les poupées mannequin, Elsa et Anna, inspirées du dessin animé de Disney "La Reine des Neiges", apparaissent depuis plusieurs semaines dans le top 5 des ventes chez les distributeurs de jouets français, ainsi que dans les grandes surfaces comme Casino. Même succès pour les Lego Chima, qui revisitent la célèbre marque de jeux de construction avec l'univers du dessin animé "La Légende de Chima". Ces grands classiques ont le mérite de plaire à la fois aux parents, qui ont souvent eux-mêmes joué avec le produit, et aux enfants, qui y retrouvent les codes de leurs programmes TV ou cinématographique favoris. "Pour Noël, on se recentre sur des valeurs sûres, dans un esprit "cocooning" et rassurant, qui permet rassembler toute la famille autour d'un même jeu", fait-on valoir chez Casino.

