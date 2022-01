La Havane (AFP). Raul Castro confirme le rétablissement des relations diplomatiques avec les Etats-Unis

Le président cubain Raul Castro a annoncé mercredi s'être "mis d'accord" avec son homologue américain Barack Obama sur "le rétablissement des relations diplomatiques" entre les deux pays, tout en soulignant que la question "principale" de l'embargo américain restait à régler. Lors d'un entretien téléphonique, les deux chefs d'Etat se sont "mis d'accord sur le rétablissement des relations diplomatiques", interrompues depuis plus d'un demi-siècle. "Cela ne veut pas dire que le (problème) principal, l'embargo économique, ait été résolu", a toutefois ajouté le président cubain dans une allocution diffusée par les médias d'Etat. Dans le même temps, le président Barack Obama s'est engagé à examiner avec le Congrès américain la levée de cet embargo strict imposé depuis 1962 par les Etats-Unis à l'île communiste. Le rapprochement historique entre les deux pays survient au moment de l'annonce par les deux pays d'un échange de prisonniers : un espion américain détenu à Cuba depuis 20 ans et trois Cubains écroués aux Etats-Unis. "Gerardo (Hernandez), Ramon (Labañino) et Antonio (Guerrero) sont arrivés aujourd'hui dans notre patrie", a annoncé M. Castro au sujet de ces trois agents qui faisaient partie d'un groupe de cinq Cubains condamnés en 2001 à de lourdes peines de prison pour espionnage. "Cette décision du président américain mérite le respect et la reconnaissance de notre peuple", a ajouté le président cubain, avant de confirmer la libération "humanitaire et unilatérale" d'Alan Gross, un Américain détenu depuis 5 ans à La Havane. Washington a toujours conditionné une détente avec Cuba à la libération de cet ancien contractuel de l'agence fédérale américaine pour le développement international (USAID), qui avait été condamné en 2011 à 15 ans de prison pour avoir introduit du matériel de transmission satellitaire interdit dans l'île communiste. M. Castro a aussi souhaité "saluer l?appui du Vatican" au rapprochement entre les deux pays, séparés seulement par les 150 km du détroit de Floride et qui n'ont plus de relations diplomatiques officielles depuis 1961. Le pape François avait lancé un appel personnel à M. Obama, dans une lettre cet été, et séparément à M. Castro, et le Vatican a accueilli des délégations des deux pays pour finaliser le rapprochement historique.

