Renouvellement urbain : de nouveaux financements pour les Hauts de Rouen

Sur le plan national, 5 milliards d'euros vont être consacrés au renouvellement urbain de ces 200 quartiers. Au programme : le financement de travaux d'aménagement et de rénovation urbaine de grande envergure, un préalable indispensable pour le développement économique et l'emploi dans ces quartiers.

A Rouen, les quartiers des Hauts de Rouen - Sapin, Lombardie, Châtelet et Grand'Mare - sont inscrits dans le programme. Le maire de Rouen Yvon Robert s'est réjoui de la nouvelle : "L'annonce de ce nouveau programme de rénovation urbaine vient conforter le travail engagé depuis des années pour le mieux vivre des habitants de nos quartiers qui ont été associés à cette réflexion. Sur les Hauts de Rouen, nous souhaitons grâce à ces financements achever la rénovation de l'habitat et des espaces publics, en poursuivant la diversification de l'offre de logements, à l'image de ce que nous avons engagé en construisant à la fois des nouveaux logements en accession à la propriété et des pavillons en logement locatif social, ainsi que développer l'accueil d'entreprises et de PME."

"Un nouveau départ"



La conseillère municipale et ancienne ministre Valérie Fourneyron a également réagi : "Le NPNRU marque un nouveau départ pour les quartiers des Hauts-de-Rouen, les Sapins, le Châtelet, la Lombardie et la Grand'Mare. C'est le refus d'un certain sentiment de fatalité, la reconnaissance des talents de nos quartiers populaires, la réaffirmation de notre ambition partagée pour la justice sociale, l'exigence assumée de l'égalité républicaine pour tous."

En Haute-Normandie, neuf quartiers ont été déclarés d'intérêt national. Le quartier Grammont, à Rouen, sort du dispositif car la rénovation urbaine s'y termine. Au total, 46 000 habitants du territoire vont bénéficier des nouveaux financements.