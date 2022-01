Boulogne-sur-Mer (AFP). Hollande dans le Pas-de-Calais pour donner un nouvel élan aux quartiers défavorisés

François Hollande a entamé mardi matin à Boulogne-sur-Mer un déplacement dans le Pas-de-Calais, destiné à donner un nouvel élan à la politique en faveur des quartiers défavorisés, qui devraient recevoir cinq milliards d'euros dans les dix prochaines années. M. Hollande a été accueilli peu après 09H00 par son ex-ministre des Transports et de la Mer Frédéric Cuvillier, redevenu député-maire du premier port de pêche français après avoir quitté le gouvernement Valls lors du remaniement d'août, pour cause de désaccord avec la ligne du gouvernement. Il devait ensuite se rendre à Lens, dans le bassin minier. Ce déplacement "sera une étape très importante en termes de symbole mais aussi pour le déclenchement d'une procédure de rénovation urbaine lourde", avait indiqué lundi le ministre de la Ville, Patrick Kanner, qui accompagne le président, ainsi que la secrétaire d?État Myriam El Khomri, deux nouveaux venus du gouvernement Valls 2. A la veille de la visite présidentielle, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) a adopté la liste des nouveaux quartiers prioritaires, choisis pour leurs "dysfonctionnements urbains les plus graves", et qui bénéficieront du second programme de rénovation prévu sur dix ans. Il s'agit des 200 quartiers "où la pauvreté est la plus forte, et où les habitants ont aujourd'hui le plus de mal à se loger correctement, à accéder aux services publics ou à des transports de qualité", note le ministère. A cette liste s'ajoutent une cinquantaine de quartiers d'intérêt régional, présentant également des "enjeux importants". Au total, l?État doit consacrer cinq milliards d'euros à ces quartiers, financés grâce au concours d'Action logement (collecteur du 1% logement), dans le cadre du nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU). L'objectif est de générer, par ricochet, 20 milliards d'euros de travaux, et 300.000 emplois dans l'économie. L'idée est de tirer les leçons du premier plan, lancé en 2003 par Jean-Louis Borloo, de ne plus se concentrer sur le seul urbanisme, mais au contraire d'avoir une "approche transversale" en jouant sur les trois leviers du développement économique, de la rénovation urbaine et de la cohésion sociale. - "Verrues au milieu des quartiers rénovés" - La politique de rénovation veut toujours traiter les quartiers historiques des grands ensembles, mais elle prendra aussi en compte des villes moyennes ou des centres-villes qui se sont paupérisés, comme ceux de Saint-Denis ou de Thiers. Autre nouveauté, le programme inclut des copropriétés, comme à Pierrefitte ou dans le bas-Clichy (Seine-Saint-Denis). "On s'attaque à l'habitat privé, qui reste comme des verrues au milieu des quartiers rénovés", souligne-t-on au ministère. "Le message n'est pas de dire: il y aura une intervention massive sur les copropriétés, mais juste que ce n'est pas exclu." L'Etat peut en effet intervenir sur ce volet depuis la loi Alur, note-t-on au ministère, en relevant que "certains copropriétaires paient 300 ou 400 euros par mois alors qu'il n'y a pas de poubelles, pas d'ascenseur". Pour la première fois, la rénovation urbaine s'attaque aussi à l'habitat social horizontal, notamment dans les bassins miniers. A Boulogne-sur-Mer comme à Lens, M. Hollande doit se rendre dans des quartiers conjuguant faibles revenus par habitant et forts taux de chômage. Visite d'école, présentation d'un projet de renouvellement urbain, signature d'une convention avec une entreprise et table ronde avec habitants et acteurs locaux sont au programme du chef de l?État à Boulogne. A Lens, il doit inaugurer un centre socio-culturel avant de prononcer un discours. "Il s'agit de dire qu'en cette fin d'année, la République se mobilise pour les quartiers les plus en difficulté, sur tous les aspects: politique de la ville, rénovation urbaine, services publics de proximité, éducation nationale", a dit l'entourage du président qui doit annoncer de nouvelles mesures. Au lendemain de son premier grand discours sur l'immigration vantant son apport pour la République, M. Hollande, en léger rebond dans les sondages, se retrouve sur des terres marquées par une très forte poussée du Front national. Outre la prise d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), le FN a percé dans de nombreuses petites communes aux municipales de mars. Aux européennes de mai, la liste menée par Marine Le Pen est arrivée largement en tête dans le Nord-Pas-de-Calais (plus de 35% des suffrages).

