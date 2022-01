Décembre à Caen : un mois de gastronomes pour l'office de tourisme

Ouverture vendredi 3 décembre avec une visite-conférence sur les marchés de la ville et un aperçu historique. Lundi 6, les personnes inscrites pourront découvrir les champignonnières de Fleury-sur-Orne, ces anciennes galeries d'exploitation de pierre de Caen où l'on cultive les champignons de Paris. Samedis 4 et 11, l'entreprise Joseph Delacour présentera la fabrication du foie gras, entrecoupée par une préparation de recette au restaurant gastronomique Ivan Vautier IV vendredi 10. Le lendemain, c'est au tour de Stéphane Carbone de faire préparer une recette dans son restaurant l'Incognito. Samedi 18, zoom sur la confrérie de la tripière d'or. Enfin, un parcours 'dans la ville illuminée” sera réalisé avec un guide interprète régional vendredis 10 et 17 ainsi que mercredi 29.



Pratique : Inscriptions à l'office de tourisme au 02 31 27 14 14



