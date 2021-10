Sylvain ne veut pas dormir car, la nuit, des monstres peuplent ses rêves, des ombres rodent et lui font peur. Pour créer ce spectacle d'histoires hilarantes et poétiques, Jérôme Aubineau a interrogé des enfants qui lui ont prêté leurs rêves et cauchemars. Mercredi 10 mars, à l'auditorium, 1, rue de la Bretagne à Bayeux. Tél. 02 31 92 03 30.







