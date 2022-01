Sydney (AFP). Sydney: la police confirme la mort de l'assaillant et de deux otages

La police australienne a confirmé mardi la mort du preneur d'otages et de deux des personnes qu'il retenait dans un café de Sydney lors de l'assaut des forces spéciales. Le suspect, âgé de 50 ans, a été touché par balles dans l'opération et évacué vers un hôpital où les médecins ont prononcé sa mort, a annoncé la police de Nouvelle-Galles du Sud dont Sydney est la capitale. Un homme de 34 ans et une femme de 38 ans parmi les otages ont également été tués dans l'assaut.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire