Sydney (AFP). Prise d'otages en Australie: ouverture d'une enquête officielle

Le Premier ministre australien Tony Abbott a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête officielle sur la prise d'otages de Sydney, assurant qu'il travaillerait sans relâche pour que les Australiens soient en sécurité. "Je ne m'arrêterai pas tant que je ne serais pas certain que vous êtes autant en sécurité que possible", a-t-il déclaré, annonçant l'ouverture d'une enquête officielle sur le drame. Les autorités ont promis la transparence totale sur les raisons pour lesquelles le preneur d'otages de Sydney, un homme au passé de violences et d'extrémisme, n'était pas sous surveillance lorsqu'il a pris 17 personnes en otages, tout en renforçant la sécurité dans la plus grande ville d'Australie. La prise d'otages s'est soldée mardi, au bout de 16 heures de siège par les unités d'élite de la police, par la mort de deux personnes et de l'auteur des faits, un homme de 50 ans d'origine iranienne.

