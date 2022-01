Paris (AFP). Onze personnes interrogées sur une filière de jihadistes en Syrie

Dix hommes et une femme, notamment originaires de la région de Toulouse, ont été placés en garde à vue lundi dans une enquête sur l'envoi de jihadistes en Syrie, a-t-on appris de sources concordantes. Sept ont été interpellés à l'aube tandis que quatre hommes ont été extraits de prison, à Albi et Montauban notamment: arrêtés en décembre 2013, ils sont soupçonnés de sept hold-up de commerces, selon des sources proches du dossier. Ces attaques font l'objet d'une enquête à Toulouse. Les enquêteurs sont convaincus que plusieurs des personnes interrogées, dont une partie des malfaiteurs, se sont rendues en Syrie au printemps et à l'été 2013, selon une source proche du dossier. Une centaine de procédures judiciaires touchant environ 500 personnes sont en cours en France concernant les filières syriennes du jihad. Comme pour beaucoup d'autres enquêtes du même type, les protagonistes de celle-ci étaient notamment actifs sur les réseaux sociaux. Les personnes arrêtées l'ont été en Ile-de-France, Haute-Normandie, Aquitaine et Midi-Pyrénées, par la sous-direction antiterroriste (SDAT) de la police judiciaire, des hommes du Raid et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Une source policière a précisé que quatre interpellations, trois hommes - dont deux frères - et la femme, avaient eu lieu à Toulouse et Graulhet (Tarn), petite ville entre Castres et Albi. "On n'est pas des islamistes, on est contre le jihad, aller en Syrie, tout ça ! Si les autres ont sali l'islam, ce n'est pas nous!", a assuré à l'AFP à Graulhet la mère de deux garçons interpellés. D'autres sources proches de l'enquête ont fait état d'une interpellation en Gironde, vers Langon (50 km au sud-est de Bordeaux), d'une autre dans l'agglomération du Havre. L'opération a été menée dans le cadre d'une information judiciaire ouverte début décembre 2013, à l'initiative de la SDAT, mise sur la piste de cette filière dans une autre enquête qui avait été lancée après que des proches eurent signalé un possible départ en Syrie, selon une source judiciaire. Parmi les interpellés, figurent plusieurs jeunes nés à la fin des années 80 ou au début des années 90, selon une source proche du dossier. - Un exode non démenti - La France a été en 2014 confrontée à une explosion du nombre d'apprentis-jihadistes partant pour la Syrie et l'Irak. Les services antiterroristes redoutent notamment le retour de ceux qui seraient animés de la volonté de porter le jihad sur le territoire national. Le tueur présumé du Musée juif de Bruxelles, Mehdi Nemmouche, incarne cette crainte. Mais les services sont convaincus d'avoir déjoué trois autres projets d'attentats en France, ourdis par des vétérans de Syrie. Le nombre de candidats au jihad syrien a bondi de plus de 80% depuis début janvier, selon de récentes déclarations du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Ils seraient actuellement près de 400 sur place. Plus de 200 ont manifesté des velléités de départ et environ 120 sont déjà revenus, avec près de 200 en transit. Une cinquantaine de Français ou résidents en France seraient morts en Syrie. Parmi ces jihadistes, un visage a marqué le pays : celui de Maxime Hauchard, 22 ans, qui est apparu, dans une vidéo sanglante en novembre, dans les rangs des égorgeurs de soldats syriens fidèles au régime de Damas. Les enquêteurs pensent avoir reconnu un autre Français parmi les bourreaux, Mickaël Dos Santos. Fin avril, un numéro vert a été mis à la disposition des proches de jeunes radicalisés afin qu'ils puissent prévenir la police de leurs doutes, d'un départ ou d'un départ imminent.

