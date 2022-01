Sydney (AFP). Sydney: deux morts dont le preneur d'otages dans l'assaut

La prise d'otages dans un café de Sydney a fait au moins deux morts, dont l'assaillant, et trois blessés, ont annoncé des médias locaux après l'assaut des commandos de police dans un déluge de feu. Un photographe de l'AFP a vu ce qui semblait être un corps sur un brancard, couvert d'un drap taché de sang, sorti du café à l'issue de l'assaut mené par des hommes lourdement armés et mené dans un vacarme de détonations et d'éclairs de lumière. Selon la chaîne de télévision Channel 7, au moins deux personnes ont été tuées et trois grièvement blessées dans l'opération.

