Inauguration du Panorama XXL : une vue plongeante sur Rome

Dans une même fresque agencée dans la rotonde sont réunis tous les bâtiments les plus prestigieux de la Rome antique. Comment réalisez-vous vos panoramas ? Vous entourez-vous d'un conseil scientifique ?

"Les panoramas créés au 19e siècle permettaient de voyager dans des paysages factices, mais, déjà à cette époque il s'agissait d'une approche scientifique, d'une quête de réalisme. Alors, en fonction de mes projets, je fais appel à des experts, notamment des archéologues. Par exemple pour le panorama rouennais qui est en cours de réalisation, j'ai sollicité une équipe de spécialistes pour rendre la fresque la plus réaliste possible. Cependant j'admets parfois tricher avec les perspectives. Enfant, les trompe-l’œil me fascinaient. Je me considère comme un peintre illusionniste car j'appréhende les panoramas à la façon des trompe-l’œil de mon enfance."