Spectacle de Noël à Vimoutiers

Venez dimanche à l'église de Vimoutiers pour assister au "Conte de Noël" du groupe "A l'unisson".

C'est un spectacle dansé et chanté, avec des lutins qui vous montreront les différents Noëls à travers le monde. Un événement pour petits et grands. Les bénéfices seront reversés à l'association "Ké Kontré-Haïti" de Mortagne au Perche. Une associatin qui oeuvre pour la scolarisation des enfants de l'ïle et la formation d'enseignants.

Rendez-vous dimanche 21 décembre à l'église de Vimoutiers à 15h30. Entrée 5€ pour les adultes et 2€ pour les moins de 12 ans.

Ecoutez Patrick Bruneau, l'organisateur, nous présenter l'événement: