Idleb (Syrie) (AFP). Syrie: Al-Qaïda s'empare d'une importante base de l'armée

Le Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, a pris lundi le contrôle d'une importante base de l'armée dans la province d'Idleb (nord-ouest), après une offensive de 24 heures, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme. Ce groupe, aidé de la brigade islamiste Jound Al-Aqsa, a réussi à s'emparer de points de contrôle et de positions dans et autour du camp de Wadi al-Deif, dans la ville de Maaret al-Naamane, a précisé l'OSDH qui s'appuie sur un vaste réseau de militants et de sources médicales.

