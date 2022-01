Paris (AFP). FN: Philippot dénonce une atteinte gravissime à sa vie privée

Florian Philippot, vice-président du Front National, a dénoncé lundi une "atteinte gravissime à (sa) vie privée" après la publication de photos le montrant en compagnie d'un homme présenté comme "son ami", et assuré qu'il n'était "pas du tout" difficile de se dire homosexuel au sein du FN. "Je suis en colère parce que j'ai été victime --je ne suis pas le premier-- d'une atteinte gravissime à ma vie privée", a déclaré M. Philippot sur France Inter. "Quelle est cette société où on peut être traqué, pisté plusieurs jours, pris en photo à son insu, des photos livrées au grand public, sans votre accord bien évidemment ? C'est une dérive qui me semble très grave, une sorte de fuite en avant vers une américanisation à laquelle on avait échappé", a dénoncé le vice-président du FN selon qui "ces magazines de presse torchon" font "cela pour des raisons bassement matérielles, de fric". Closer a publié vendredi sur quatre pages des photos de M. Philippot, à Vienne en compagnie d'un "journaliste de télévision" dont le visage est flouté. L'eurodéputé a annoncé qu'il portait plainte. "J'ai toujours prôné une séparation stricte entre tous éléments vie privée et engagement politique", a-t-il également déclaré, soulignant qu'il avait "condamné très clairement les photos de Julie Gayet et François Hollande" lors de leur publication par le même magazine. Est-il difficile de se dire ouvertement homosexuel au Front National, dont le fondateur Jean-Marie Le Pen avait qualifié l'homosexualité d'"anomalie biologique et sociale" selon France Inter ? "Non, pas du tout. Il y a de tout au Front National, nous avons même cette chance de ne pas être dans une optique communautariste. Nous voyons des Français qui ont des convictions, une analyse politique, qui ne sont pas déterminés par je ne sais quel déterminisme social, sexuel, biologique", a répondu M. Philippot. "Si Marine Le Pen a fait tel ou tel choix --elle est contre le mariage pour tous, pour un pacs amélioré-- c'est pour des raisons politiques", a-t-il assuré.

