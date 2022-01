Londres (AFP). Miss Afrique du Sud, Rolene Strauss, couronnée Miss Monde 2014

Miss Afrique du Sud, Rolene Strauss, une étudiante en médecine de 22 ans, a été désignée dimanche à Londres Miss Monde 2014 parmi 121 jeunes femmes venues des quatre coins du globe. Le concours était endeuillé cette année par le meurtre récent de Miss Honduras qui devait y participer. Rolene Strauss, une jeune femme de 1,77 mètres aux longs cheveux bruns et aux yeux effilés, passionnée de sport et de musique, était la favorite des bookmakers britanniques. Elle succède à la Philippine Megan Young. Miss Hongrie, Edina Kulcsar, et Miss Etats-Unis, Elizabeth Safrit, se classent respectivement deuxième et troisième. Miss France 2014, Flora Coquerel, n'est de son côté pas parvenue à se glisser parmi les 25 dernières finalistes. "Afrique du Sud, c'est pour toi!", a dit, très émue, la nouvelle reine de beauté depuis l'auditorium de l'Excel London, où était organisée cette compétition retransmise dans le monde entier et qui tablait sur un milliard de téléspectateurs. "Je vais me préparer pour ce qui va arriver. C'est une énorme responsabilité", a-t-elle ajouté, couronne sur la tête. Rolene Strauss, étudiante en quatrième année de médecine, rêve d'ouvrir une entreprise centrée sur la santé des femmes. Elle pratique le golf, le vélo, joue de la flûte, du piano et de la guitare, selon le comité d'organisation Miss Monde. Elle devrait se rendre prochainement au Honduras pour la construction d'une école qui portera le nom de Miss Honduras, Maria José Alvarado, et de sa soeur, Sofia Trinidad Alvarado. Les deux jeunes femmes ont été tuées par balles et leurs corps retrouvés à demi-enterrés sur les berges d'une rivière, fin novembre, le jour-même où Maria devait partir à Londres pour participer au concours Miss Monde. Quatre personnes ont depuis été interpellées dans cette affaire, dont le principal suspect, Plutarco Antonio Ruiz, qui n'est autre que le petit ami de Sofia Trinidad. -Retour à Londres, 63 ans après- A Londres, la compétition rejoignait la ville où elle est née sous le nom de "concours bikini" en 1951, année où la Suédoise Kiki Haakansson avait été couronnée devant 25 autres participantes. Le concours n'a pas dérogé aux règles du genre, avec moult danses et autres défilés donnant à chaque jeune femme l'occasion de se mettre en valeur en représentant son pays. Moulée dans une tenue de cowboy, Miss Etats-Unis s'est livrée à exercice de danse endiablé, sur fond de musique aux accents country. Si la beauté était bien évidemment le critère de référence, les candidates devaient également présenter un projet caritatif. Miss Serbie a ainsi entraîné une équipe de handi-volley ball, tandis que Miss Inde a lancé une association pour enseigner aux enfants des bidonvilles l'importance de se laver les mains. Malgré ces bonnes intentions, le concours s'est attiré les critiques féroces des féministes qui ont dénoncé son caractère "misogyne" et avaient appelé à manifester devant l'Excel, ralliant leurs partisans sur Twitter avec le mot clef #missworldoldworldmisogyny. "L'idée sexiste selon laquelle des femmes devraient être jugées sur la base de leur apparence influe sur ce que nous ressentons en tant que femmes et sur la manière dont les hommes voient et traitent les femmes", a estimé l'organisation London Feminist Network.

