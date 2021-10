Londres (AFP). GB: les stars affluent sur le tapis rouge des Baftas

David Beckham, Julianne Moore, Rosamund Pike, Léa Seydoux, Eddie Redmayne, Edward Norton et Benedict Cumberbatch sont quelques-unes des stars qui ont foulé dimanche le tapis rouge des Baftas, les récompenses du cinéma britannique, au Royal Opera House de Londres. Sous un beau soleil, l'Américaine Reese Witherspoon, nommée dans la catégorie meilleure actrice pour "Wild", a fait sensation en longue robe violette décolletée. Julianne Moore (Night Call), en somptueuse robe rouge, n'était pas en reste. Elle était précédée par la Britannique Rosamund Pike, en longue robe noire aux épaules nues, qui est nommée dans la catégorie meilleure actrice pour "Gone Girl" et affirmait avant la cérémonie ne "pas s'attendre à se lever de son siège". Keira Knightley, Felicity Jones, Rene Russo et Amy Adams ont également foulé le tapis rouge. Du côté des messieurs, Eddie Redmayne, en smoking de velours noir, a été l'un des premiers à s'avancer, s'attardant longuement pour signer des autographes. L'acteur britannique, qui s'est dit ravi d'"une année de rêve", fait figure de grand favori pour le Bafta de meilleur acteur, après avoir remporté le Golden Globe et le SAG Award dans la même catégorie pour son interprétation bluffante de Stephen Hawking dans "Une merveilleuse histoire du temps". Il est également en course pour un Oscar, aux côtés de Michael Keaton et de Benedict Cumberbatch. Ce dernier et Ralph Fiennes, tous deux nommés dans la catégorie meilleur acteur, avaient également enfilé leur tenue de gala tout comme Mark Ruffalo, Steve Carell, Ethan Hawke ou encore Edward Norton, en course tous les quatre pour le Bafta du meilleur acteur dans un second rôle. Nombre des Américains en lice pour un trophée n'avaient pas fait le déplacement, notamment l'acteur Jake Gyllenhaal, nommé dans la catégorie meilleur acteur pour "Night Call". Les réalisateurs Richard Linklater ("Boyhood") et Wes Anderson ("The Grand Budapest Hotel"), tous deux en course pour le Bafta du meilleur film, n'avaient également pas fait le déplacement. Le réalisateur mexicain Alejandro Inarritu ("Birdman"), également en lice pour le prix le plus prestigieux de la soirée, s'est aussi fait représenter. Si la Française Léa Seydoux a, comme l'année dernière, illuminé le tapis rouge en robe jaune et coiffure rappelant Marilyn Monroe, elle était l'unique présence française et n'était là que pour remettre deux Baftas en compagnie de Monica Bellucci, la France n'ayant aucun nommé cette année dans les principales catégories. Parmi la pléthore de films en lice, quatre font figure de favoris : l'?uvre burlesque de l'Américain Wes Anderson, "The Grand Budapest Hotel", en course pour onze prix, la comédie noire "Birdman" d'Alejandro Inarritu et "Une merveilleuse histoire du temps" sur l'histoire d'amour de Stephen Hawking, chacun sélectionné dans dix catégories, et "Imitation Game", en course pour neuf trophées.

