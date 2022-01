Un sapin de Noël manchois, sinon rien ?

La Basse-Normandie, est le 4ème producteur de sapins de Noël en France, après la Bourgogne, la Bretagne et la région Rhône-Alpes.

Le sapin que vous allez acheter ce week-end, proviendra peut-être de la Manche !

Dans cette jardinerie à Agneaux, aux portes de Saint-Lô, on ne vend que des sapins produits dans la Manche, à Agon-Coutainville, Avranches et Saint-Clair-sur-Elle.

Des épicéas et des Nordmann, que l’on appelle aussi sapin du Caucase, c’est la star des sapins !

Ecoutez Dominique le responsable pépiniériste.

Sapin local Impossible de lire le son.

Dans l’espace sapin de cette jardinerie, les clients hésitent beaucoup, sur la taille et l’envergure de l’arbre, mais pas sur son type, et on apprécie pour la plupart qu’ils soient cultivés ici.

Clients de sapin Impossible de lire le son.

Un foyer sur 4 achète un sapin de Noël, qu’il faut ensuite décorer, boules guirlandes étoiles et petits angelots en tout genre pour accueillir les cadeaux qui seront apportés par le Père-Noël.