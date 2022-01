Cahors (AFP). Hollande en escale surprise à Cahors au profit de la maladie de Huntington

Le président Francois Hollande a fait samedi soir une escale surprise à Cahors d'où il a donné coup d?envoi d'une course pédestre relais au profit de la maladie orpheline de Huntington. Le chef de l'Etat, resté peu de temps dans la capitale du Lot où il a posé pour des photos amateur aux côtés de coureurs et de bénévoles, a indiqué à la Dépêche du Midi qu'il était venu "rencontrer les organisateurs, les bénévoles et les encourager", dans cette démarche d'organiser cette course de l'Ekiden, une course marathon-relais venue tout droit du Japon, pour aider à la recherche contre la maladie de la chorée de Huntington. "C'est un beau message. Si par ma présence je peux aider à mieux faire connaître leur combat, j'en suis heureux", a en encore déclaré le président qui a réitéré aimer "le contact direct" avec les Français. Jouant sur les mots, François Hollande a ajouté en souriant que, "même si la course de ce soir était un relais, moi je n'ai pas décidé de passer le relais" Le président est ensuite parti pour Gramat (Lot) où il devait rencontrer des représentants de la filière ovine et dîner ensuite avec une quinzaine d'élus lotois. Son retour à Paris était prévu dans la nuit.

