Washington (AFP). Etats-Unis: quatre jours supplémentaires pour éviter le shutdown

Le Sénat américain s'est donné samedi quatre jours supplémentaires pour adopter la loi de finances 2015, après une obstruction symbolique de plusieurs sénateurs républicains du Tea Party qui ne menace toutefois pas l'Etat fédéral de paralysie. Les sénateurs, exceptionnellement réunis en séance un samedi, ont adopté sans vote une mesure technique repoussant la date-butoir de samedi minuit jusqu'à mercredi minuit, afin d'éviter une fermeture partielle et provisoire des administrations fédérales à minuit samedi soir. La Chambre des représentants a adopté jeudi soir, à l'issue d'un vote serré, la loi de finances pour l'exercice budgétaire 2015 (octobre 2014-septembre 2015), d'un montant de 1.014 milliards de dollars. Sans l'adoption par la chambre haute du Congrès, l'Etat fédéral ne peut légalement pas fonctionner. Les chefs du Sénat se sont engagés à éviter toute paralysie fédérale. Mais en raison de l'objection de sénateurs conservateurs isolés, notamment Ted Cruz, le vote final sur l'immense loi ne peut actuellement avoir lieu jusqu'à lundi à 7H00 locales, ce qui risquait de provoquer une mini-paralysie technique pendant la journée de dimanche. Au final, l'adoption par le Sénat de la loi de finances 2015 semblait assurée, Ted Cruz lui-même ayant déclaré que son objectif n'était pas de provoquer un "shutdown". Ces quelques élus conservateurs entendaient protester contre le plan de régularisations provisoires de sans-papiers annoncé par Barack Obama le 20 novembre, et réclamaient un vote symbolique pour l'empêcher, ce que le chef de la majorité démocrate du Sénat leur refuse. Des démocrates, telle la sénatrice Elizabeth Warren, dénoncent l'inclusion dans la loi de finances d'une mesure abrogeant un volet de la grande réforme financière de 2010, concernant les transactions de produits dérivés dans les banques. Malgré leurs protestations, la mesure est restée intacte dans la loi, et devrait ainsi entrer en vigueur une fois que le Sénat aura adopté la loi de finances. Le président Barack Obama a lui-même dit que, malgré ses défauts, il promulguerait la loi, fruit de mois de négociations entre démocrates et républicains.

