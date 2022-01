Londres (AFP). Rugby: Toulouse, une courte victoire à Glasgow

Toulouse, réaliste et excellent en défense sous les charges désordonnées de Glasgow, a ramené samedi d'Ecosse une courte mais précieuse quatrième victoire d'affilée en Coupe d'Europe (12-9), quasiment synonyme de quart de finale. Avec 16 points, le Stade compte en effet six longueurs d'avance sur son adversaire du jour et Bath, vainqueur vendredi de Montpellier (32-12), à deux journées de la fin. Il peut même commencer à entrevoir un quart à domicile qu'une victoire lors de la prochaine journée contre Bath pourrait valider. Dominé territorialement pendant l'ensemble de la rencontre, Toulouse a brillé en défense à l'image de Yannick Nyanga et Joe Tekori, qui ont inlassablement soulagé leur équipe, notamment en grattant chacun deux ballons au sol. Et quand leurs coéquipiers ont pu pénétrer dans le camp adverse, ils n'ont jamais fait le voyage pour rien et ont su transformer en argent, face aux perches par Sébastien Bézy, auteur de quatre pénalités (9, 20, 48, 58), les miettes de plomb laissées au sol par Glasgow. En face, l'ouvreur écossais Finn Russell a manqué trois pénalités (plus une ratée pour Stuart Hogg). - Défense efficace et pragmatique - Après leur revers il y a une semaine à Toulouse (19-11), les Warriors ont fait preuve de trop d'indiscipline, tant offensivement que défensivement, et se sont rapidement retrouvés sous pression à faire la course derrière (6-3 à la mi-temps pour le Stade Toulousain). Incapable de mettre en place de la vitesse dans le jeu, Glasgow, qui n'a battu un club français qu'une seule fois en huit tentatives, a continué d'occuper le camp toulousain, mais en buttant toujours sur sa défense efficace et pragmatique. Pénalisés seulement à 10 reprises, les Rouge et Noir ne se sont en outre jamais consommés dans les regroupements. En fin de rencontre, Glasgow, revenu à trois points (74), s'est montré plus menaçant grâce à l'entrée notamment d'une nouvelle charnière, Matawalu-Weir (6 points pour l'ouvreur remplaçant). Finalement en vain. Toulouse, quadruple champion d'Europe, a donc désormais gagné huit de ses neuf derniers matches et la claque à domicile contre Grenoble en Top 14 il y a deux semaines (22-25) appartient au passé, comme son mauvais début de saison. Cerise sur le gâteau, les Rouge et Noir ont même pu relancer sans casse leur stratège néo-zélandais Luke McAlister, de retour de blessure et entré au centre (51).

