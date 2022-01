Toulouse (AFP). Rugby: voyage à Glasgow décisif pour Toulouse en Coupe d'Europe

Toulouse se rend samedi (14h00) à Glasgow, lors de la 4e journée de Coupe d'Europe, pour une deuxième manche périlleuse et décisive pour la qualification en quarts de finale entre les deux premiers de la poule 4. Vainqueurs (19-11) de la première confrontation à Ernest-Wallon dimanche, leur 100e victoire dans la compétition, les Rouge et Noir (12 points), invaincus sur la scène continentale cette saison, ont repris les rênes de la poule aux Écossais (9 points). "Une bonne partie du boulot a été fait mais rien n?est acquis", souffle Jean-Baptiste Elissalde, l'entraîneur des trois-quarts toulousains. Ce "match retour" au Scotstoun Stadium sera donc une quasi-finale de la poule, alors que Bath (5 points) est pour le moment distancé dans la lutte pour la première place. Pour espérer faire partie des quatre meilleurs premiers et obtenir un quart à domicile - contrairement à l'an dernier où ils s'étaient fait étriller en quarts par le Munster à Thomond Park (47-23) - les quadruples champions d'Europe (1996, 2003, 2005, 2010) doivent gagner, comme ils l'ont fait à Bath lors de la 2e journée (21-19). Ou grappiller au moins un point de bonus défensif afin de rester collés aux crampons des Ecossais. "On a très vite évacué la victoire de dimanche car ça va sacrément piquer samedi. On sait que cela sera au moins trois fois plus difficile et on s?attend à un déplacement périlleux", juge le centre toulousain Yann David. - 'On sait ce qui nous attend' - Déjà très accrocheuse à Toulouse malgré son infériorité numérique durant vingt minutes en raison de deux cartons jaunes, la mini-équipe d'Ecosse que constitue Glasgow sera avide de revanche samedi devant son public. D'autant plus qu'elle peut amèrement regretter d'avoir laissé filer un si précieux point de bonus défensif dans les derniers instants à Ernest-Wallon en manquant une transformation. "Même s'ils ont joué vingt minutes à quatorze, il a fallu tout donner pour les battre. La difficulté c?est surtout de ne pas se dire qu?on les a battus une fois et que ce sera facile la deuxième. Ils vont vouloir exploiter les quelques failles qu'ils ont peut-être entrevues. Ils jouent avec intelligence, parfois à la limite. C?est une équipe pénible à jouer et ça, je ne crois pas que cela va changer en une semaine", estime le troisième ligne toulousain Imanol Harinordoquy. Privé dimanche de ses deux chefs d'orchestre le Néozélandais Luke McAlister (mollet) et l'Anglais Toby Flood (adducteurs), le Stade Toulousain récupérera samedi l'ex-All Black, qui commencera la partie sur le banc. Une arme de poids à l'heure d'affronter une équipe redoutable, qui a étrillé Bath lors de la première journée en marquant cinq essais (37-10). "Glasgow, c?est du très haut niveau, une équipe capable de garder le ballon très longtemps et de faire souffrir l?adversaire physiquement. Au moins, on sait ce qui nous attend là-bas", conclut Elissalde. Les équipes Glasgow: Hogg - Maitland, Vernon, Dunbar, Seymour - (o) Russell, (m) Pyrgos - Harley, J. Strauss (cap), Wilson - J. Gray, Swinson - Welsh, MacArthur, Grant Toulouse: Poitrenaud - Huget, David, Fickou, Médard - (o) Doussain, (m) Bézy - Dusautoir (cap), Picamoles, Nyanga - Maestri, Tekori - Johnston, Flynn, Steenkamp Remplaçants: Glasgow: Brown, Reid, Murray, Nakarawa, Matawalu, Weir, Horne, Lamont Toulouse: Marchand, Kakovin, K. Pulu, Millo-Chluski, Lamboley, McAlister, Clerc, Palisson

