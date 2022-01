Aujourd'hui dans la mine d'or, nous allons parler du film le plus marquant de la semaine : Harry Potter et les reliques de la mort partie 1.

Le pouvoir de Voldemort s'étend. Celui-ci contrôle maintenant le Ministère de la Magie et Poudlard. Harry, Ron et Hermione décident de terminer le travail commencé par Dumbledore, et de retrouver les derniers Horcruxes, ces objets qui renferment des partie de l'âme de Voldemort, afin de les détruire et tuer le seigneur des ténèbres. Mais il reste bien peu d'espoir aux trois sorciers, qui doivent réussir à tout prix.

C'est le 3ème film Harry Potter consécutif pour le réalisateur David Yates, et pourtant quel changement!

Le ton tranche radicalement avec tout ce qu'on a pu voir avant. L'histoire aide ce changement tout d'abord. Aucune action n'a lieu à l'école de sorciers Poudlard dans cette 1ère partie. Les 3 héros ont du abandonner leur dernière année d'études pour leur survie et surtout pour essayer de sauver le monde magique. On ne verra donc pas de professeurs, de cours de baguettes et de blagues dans les couloirs du château.

Le film est tout en nuances de gris, à l'image du désespoir qui touche le royaume magique. On a peur de tout, des forces de l'ordre corrompues, des délations des voisins et bien sûr de perdre sa vie. C'est une ambiance de fin du monde qui nous est livrée.

Un film aussi principalement basé sur les émotions, quelques combats ont bien lieu mais là n'est pas le sujet de cette partie. Et cela est complètement logique puisque le film suit le rythme du livre. Les 3 jeunes sorciers sont en plein doute, leur guide Dumbledore n'est plus là pour les aider , ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes et c'est ce vide abyssal qui les terrifie. Au point de pouvoir déliter des liens qu'on pensait inaltérables: l'amitié en prend un coup, la confiance aussi.

La noirceur est au RDV, et quelques scènes impressionnantes aussi, je déconseille donc ce film aux plus jeunes qui pourraient être choqués par certaines scènes.

Une chose est sûre: après la vision de ce film, on a qu'une hâte c'est connaître le dénouement final prévu en 3D en juillet prochain.

Harry Potter les reliques de la mort partie 1, à voir par ceux qui ont lu les livres comme ceux qui ne connaissent que les films, un moment magique depuis mercredi dans les salles normandes.