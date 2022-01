Rouen : écologistes et communistes ne votent pas le budget

La majorité de gauche au conseil municipal de Rouen se fissure. Les élus écologistes et communistes ont beau mettre les formes - "Nous saluons la qualité du travail d'élaboration budgétaire conduit par le maire de façon transparente", refus affirmé de sortir de la majorité - la décision est d'ampleur. Les élus écologistes et communistes s'abstiendront lors du vote du budget. Autant de voix - en plus de celles de la droite qui votera a priori contre le budget - qui manqueront au maire lors du décompte final.

Pour justifier cette abstention, les écologistes et communistes mettent en avant les baisses de dotation de l'Etat aux collectivités : "Pour Rouen, ce sont plus de trois millions d'euros qui manqueront pour le budget 2015, soit près de 21 millions d'euros cumulés sur la période 2014-2017. Dans ce contexte, notre ville doit donc proposer un budget en forte diminution avec des conséquences sur les emplois directs (salariés de la Ville), indirects (par les investissements que nous ne réaliserons pas) ainsi que la qualité du service public."

Cette décision devrait engendrer une quinzaine d'abstentions lors du vote du budget. Les 15 conseillers municipaux d'opposition voteront eux contre le budget. Soit une trentaine de voix qui manqueront à la majorité socialiste.