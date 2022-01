Grève des conducteurs à Saint-Lazare : des trains supprimés

Cette fois c'est une partie des conducteurs de la gare de Paris-Saint-Lazare qui ont cessé le travail dès jeudi 11 décembre au soir. Ils protestent contre une nouvelle organisation des services et des horaires, l'an prochain, ce qui pourrait entraîner selon eux des dégradations de leurs conditions de travail et des difficultés dans leur vie privée.

Plusieurs liaisons via les TER ou les trains Intercités de Normandie sont impactées, au départ de Paris-Saint-Lazare et à destination de Rouen, Le Havre, Caen et Cherbourg. Certains trains sont supprimés. Rendez-vous sur le site de la SNCF pour connaître les détails, ou téléphoner au 0805 700 805 (numéro vert gratuit).