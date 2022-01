Los Angeles (AFP). Après la cyberattaque, les coulisses de Sony Pictures sur le devant de la scène

Le tout Hollywood est secoué par la cascade de révélations issues des courriels piratés du studio Sony Pictures, victime d'une récente attaque informatique, avec notamment des commentaires désobligeants pour Angelina Jolie ou Barack Obama. Face à ces fuites peu flatteuses - y compris celle d'un réalisateur désignant la femme de Brad Pitt comme "une enfant gâtée au talent limité" - Sony tente de limiter l'onde de choc qui n'est pas près de s'arrêter. On y apprend ainsi le salaire des 17 responsables les mieux payés du studio (avec en tête les 3 millions de dollars annuels pour le PDG Michael Lynton et la co-présidente Amy Pascal). Mais aussi la mise en ligne de cinq films, y compris les inédits "Annie" et "Still Alice" ou encore les pseudonymes utilisés par des célébrités pour réserver leur chambre d'hôtels. On y découvre encore un échange assassin entre la co-présidente Amy Pascal et le producteur Scott Rudin où elle lui demande conseil sur les questions qu'elle devrait poser au président Obama à un "stupide" petit-déjeuner de levée de fonds. "Aimerait-il financer des films?", plaisante M. Rudin. "Ca m'étonnerait", répond Amy Pascal. "Je devrais peut-être lui demander s'il a aimé +Django+?", le film de Quentin Tarantino, "Django Unchained", du nom d'un esclave dans une plantation. "12 Years", répond Rudin en allusion au film "12 Years as a Slave" et Pascal de répondre "ou le Majordome?", l'histoire d'un domestique noir qui a servi des générations de présidents à la Maison Blanche. Amy Pascal a présenté ses excuses jeudi: "Le contenu de mes emails était déplacé et sans aucun égards mais ne reflète pas ce que je suis". "Bien qu'il s'agisse d'une correspondance privée qui a été espionnée, je prends la totale responsabilité de tout ce que j'ai écrit et je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai blessés", a-t-elle déclaré dans un communiqué envoyé au magazine Variety. Scott Rudin - qui n'a pas répondu à nos sollicitations - est également l'auteur du commentaire peu amène sur l'actrice Angelina Jolie, pressentie pour le rôle-titre de Cléopâtre. - Jolie 'enfant gâtée au talent limité' - "Je ne vais pas détruire ma carrière pour une enfant gâtée au talent limité qui a préféré ignorer ses engagements (pour le film Cléopâtre, ndlr) pour pouvoir diriger son film", écrit-il. "Elle vient avec toute sa cour, elle fait sa duchesse Elle n'a rien du grande actrice qui ferait qu'on devrait se prosterner aux pieds de cette femme enfantine, irresponsable, capricieuse et mauvaise collègue". Plusieurs sites, dont gawker.com, ont fait paraître ces échanges après la cyberattaque dont a été victime le réseau informatique de Sony Pictures fin octobre. Elle s'est traduite par le vol de données personnelles de quelque 47.000 employés de Sony, dont leur adresse, date de naissance et numéro de sécurité sociale. Le FBI a ouvert une enquête. D'après le site d'informations technologiques Re/code, le studio Sony Pictures enquête sur la possibilité que des pirates nord-coréens soient à l'origine de l'attaque. Le piratage a en effet coïncidé avec la sortie du film "L'Interview qui tue!", distribué par Sony, dépeignant un complot de la CIA pour assassiner le numéro un de la Corée du Nord. La Corée du Nord a récusé toute responsabilité, tout en la qualifiant "d'acte légitime". Le film doit sortir le 25 décembre et de nombreux critiques estiment que cette fiction va bénéficier de toute cette publicité. "Cela ne peut certainement pas faire de mal d'avoir un pays qui dénonce publiquement un film", explique ainsi Jeff Bock de la société Exhibitor Relations.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire